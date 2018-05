0 SHARES Delen Tweet

Het is voor Ajax oppassen dat er deze zomer geen enorme leegloop gaat plaatsvinden. Het is bijna zeker dat Hakim Ziyech en Andre Onana gaan vertrekken maar ook een hoop jonge spelers staan in de belangstelling van vele clubs. Dit weet de Telegraaf te melden.

De krant bericht op woensdagochtend: “Misschien is het een idee voor Marc Overmars en Erik ten Hag om het lied Should I stay or should I go van The Clash zo nu en dan door de Ajax-kleedkamer te laten schallen. Matthijs de Ligt (18), Donny van de Beek (21), Kasper Dolberg (20), Frenkie de Jong (20) en Justin Kluivert (18) worden begeerd door de Europese (sub)top en staan – als die clubs overeenstemming met Ajax bereiken – voor de lastige keuze te blijven of te vertrekken.

“Het medium denkt daar overigens het zijne van. “Misschien moeten de twijfelende spelers hun oor eens te luister leggen bij de verloren (goden)zonen Riechedly Bazoer (21), Anwar El Ghazi (22), Davy Klaassen (25), Kenny Tete (22), Ricardo Kishna (23) en Jairo Riedewald (21). Zij waren de groeibriljantjes onder Frank de Boer (en sommigen nog onder Peter Bosz). Maar hun buitenlandse avontuur op jonge leeftijd is – op dat van Tete na – nog geen onverdeeld succes gebleken. De bankrekening is gespekt, maar sportief valt het over het algemeen erg tegen.”